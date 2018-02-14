بالصور :العتيبي يختتم ملتقى الحجرة ويكرم الداعمين والعاملين فيه

حامد العمري(صدى):

اُختتمت يوم أمس الثلاثاء ١٤٣٩/٥/٢٧ فعاليات الملتقى الدعوي التاسع ( هدى وهداية ) والذي أقامه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحجرة ، وحظي بإقبال الكثير من أهالي محافظة الحجرة والمحافظات الأخرى وحاضر فيها عدد من المشايخ المعروفين ، كان أبرزهم الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش والشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني والشيخ سليمان الجبيلان وغيرهم .

ولقد بدأت ليلة أمس بمحاضرة للشيخ سليمان الجبيلان تحدث فيها عن أسباب الهداية ، وبعدها بدأ الحفل الختامي حيث بدأ بالقران الكريم.

وبعدها ألقى رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والارشاد بالحجرة الدكتور مرضي أحمد الزهراني ، كلمة الجهة المنفذة شكر فيها جميع من ساندهم من مختلف الجهات الحكومية والخيرية واللجان التطوعية ، وعلى رأسهم محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي والتي ساهمت في إنجاح هذا الملتقى ، مؤكدا اهتمام أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود ال سعود بجميع البرامج التي تخدم المجتمع وعلى رعايته للملتقى الدعوي التاسع.

ثم ألقى كلمة الجهة المشرفة على الملتقى المشرف على إدارة المساجد والدعوة والارشاد بالحجرة الأستاذ معيض موسى الصلاحي ، والتي رحب فيها بالحضور وشكر فيها محافظ الحجرة ورئيس بلدية الحجرة المهندس علي آل محيا وجميع مديري الجهات الحكومية والجمعيات والجهات الخيرية بالمحافظة على جهودهم الجبارة لانجاح الملتقى وتسخير كامل إمكانياتهم لخدمة الملتقى والذي نجح نجاحا كبيرا .

كما شكر الزهراني اللجان العاملة والرعاة الإعلاميون والمركز الإعلامي بمحافظة الحجرة .

وبعدها تم السحب على الجوائز النقدية والعينية والمكونة من جوالات ومبالغ نقدية وغيرها من الهدايا القيمة والتي قدمت للحضور.

كما تم السحب على الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة فاز بها مقيم من الجالية اليمنية .

وبعدها تم تكريم الجهات الداعمة والرعاه والإعلاميين في الملتقى .