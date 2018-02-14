بالفيديو.. شاب ينفذ مقلب طريف في شقيقته ورد فعل صادم للأخيرة

متابعات(صدى):

أثار شاب غضب شقيقته ، بتنفيذ مقلب طريف بها ، أسفر عن تلقينها له درساً قاسياً .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، شابا يطلب من شقيقته وضع وجهها على زجاجة مياه لتنفجر المياه في وجهها مما أثار غضب الأخيرة وقامت بصفع شقيقها بطريقة مروعة وتركته ورحلت وسط ذهول وصدمة الأخير.