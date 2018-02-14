بالفيديو.. شاب ينفذ مقلب طريف في شقيقته ورد فعل صادم للأخيرة
أثار شاب غضب شقيقته ، بتنفيذ مقلب طريف بها ، أسفر عن تلقينها له درساً قاسياً .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، شابا يطلب من شقيقته وضع وجهها على زجاجة مياه لتنفجر المياه في وجهها مما أثار غضب الأخيرة وقامت بصفع شقيقها بطريقة مروعة وتركته ورحلت وسط ذهول وصدمة الأخير.
لما تمزح مع اختك انتظر الكف ثلاثي الأبعاد 😂Credit: @Philipenehme
Posted by Lebanese People on Monday, February 12, 2018
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 3 ساعات
ياحيوان
والله فعلاً حيوان
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 2 ساعتين
غبي
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه حاس أم الميك اب ههههههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 3728 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16125 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههه