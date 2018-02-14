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بالفيديو.. شاب ينفذ مقلب طريف في شقيقته ورد فعل صادم للأخيرة

بالفيديو.. شاب ينفذ مقلب طريف في شقيقته ورد فعل صادم للأخيرة
متابعات(صدى):

أثار شاب غضب شقيقته ، بتنفيذ مقلب طريف بها ، أسفر عن تلقينها له درساً قاسياً .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، شابا يطلب من شقيقته وضع وجهها على زجاجة مياه لتنفجر المياه في وجهها مما أثار غضب الأخيرة وقامت بصفع شقيقها بطريقة مروعة وتركته ورحلت وسط ذهول وصدمة الأخير.

لما تمزح مع اختك انتظر الكف ثلاثي الأبعاد 😂Credit: @Philipenehme

Posted by Lebanese People on Monday, February 12, 2018


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 3 ساعات

ياحيوان
والله فعلاً حيوان

[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 2 ساعتين

غبي

[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههه حاس أم الميك اب ههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3728 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههههههه

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