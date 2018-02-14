اللغة العربية تقود أمريكي لرفع دعوى على شركة طيران انتهكت حقوقه

واشنطن(صدى):

أقدم مواطن أمريكي، عراقي الأصل، على رفع دعوى قضائية ضد شركة ” ساوث وست إيرلاينز “، أمس الثلاثاء، مؤكداً أنه تعرَّض إلى انتهاك لحقوقه المدنية والتمييز والاضطراب الشعوري أثناء رحلة طيران من لوس أنجلوس إلى أوكلاند.

وأوضح خيرالدين مخزومي، الذي قدم إلى أمريكا كلاجئ عراقي، أنه كان يتحدث باللغة العربية في الهاتف عن دعوة عشاء في اليوم السابق، إلا أن فوجئ بإنزال ضابط الشرطة والموظف بالشركة من الطائرة.

وأشار مخزومي، إلى أنه تم التحقيق معه من قبل وكالة إنفاذ القانون المحلية ومكتب التحقيقات الاتحادي، بالإضافة إلى تفتيشه بشكل مهين، وبعد ساعات أطلق سراحه.

وتابع أن الشركة رفضت حجز تذكرة طيران جديدة له مرجعة ثمن التذكرة القديمة، وذلك في أبريل 2016، حيث كان يبلغ 26 عاماً من العمل وكان يدرس السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا.

من جانبها، لم يصدر أت تعليق من الشركة على الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو.