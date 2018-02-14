بالفيديو.. كيفية إيداع العملات النقدية داخل ماكينة الصراف الآلي

عادل الحربي (صدى):

وثق مواطن بمقطع فيديو كيفية عمل الخدمة الجديدة التي تم دشنتها مؤخراً عدد من البنوك، لإيداع العملات المعدنية الجديدة في ماكينات الصراف الآلي.

وعلق موثق المقطع أن الخطوة الأولى تتمثل في إدخال بطاقة الصراف الآلي، ثم اختيار اللغة، يليها إدخال الرقم السري الخاص بالحساب لتظهر القائمة الرئيسية وعليه يتم النقر على زر ” إيداع “.

وأضاف عند النقر على زر ” إيداع ” ، يظهر خياران، بينهما ” إيداع عملة نقدية معدنية ” ، وبعدها يتم اختيار مصدر الأموال، ليُفتح درج توضع فيه العملة النقدية، بعدها تكون عملية الإيداع قد توجت بإيصال بالقيمة التي أودعت في الحساب.