إشادة ” الدوسري ” بتوجيهات أمير مكة في بني سعد

علي القحطاني(صدى):

ثمن الشيخ حمود بن منديل الدوسري، الداعية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، توجيهات سمو الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، والتي تختص بإزالة أربعة مواقع من ” شجر وحجر ” في بني سعد، وذلك بعد قيام بعض زوارها بممارسات شركية.

حيث قال ” الدوسري ” : ” اقتضت حكمة الله تعالى، وجرت سنته، أن يوفق من عباده مَن يحمل لواء الذب عن توحيده والذود عن حياضه ” ، مضيفًا أنه قد ظهر مؤخراً، توافد بعض المعتمرين للتبرك بشجرة في بني سعد، مما يُحزن قلوب الموحدين والناصرين لسنة خير المرسلين – على حد قوله..

يذكر أن الجهات المعنية في ” ميسان ” قد قامت، أمس الثلاثاء، بتنفيذ توجيهات سمو الأمير خالد الفيصل، بإزالة المواقع الأربعة في بني سعد، بمنطقة مكة المكرمة.