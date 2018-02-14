مدرب يوفنتوس: أهدرنا فرصة التقدم على توتنهام

نواف السالم(صدى):

قال ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إن توتنهام نجح في مباراتهما أمس في إطار بطولة دوري الابطال في زيادة سرعة الإيقاع كثيرًا.

وأضاف ” أليغري ” : ” هبط أداؤنا بشكل ملحوظ وتقوفنا قليلاً داخل الملعب، لكن هذا لا يعني عدم أحقية توتنهام في هذه النتيجة ” .

وأعرب عن آسفه لعدم تحقيق الفوز في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام يوفنتوس، مضيفًا: ” لكننا نمتلك جميع المقومات من أجل الذهاب للندن بحثاً عن التأهل “.

وتابع: ” كنا نعلم مدى صعوبة المباراة وندرك أن الفوز سيكون صعبا في لندن،و أهدرنا فرصة التقدم 3-0، ثم 3-1، وتعادلنا في النهاية 2-2 “.