3 مشروبات لا تستغني عنهم في فترة الرجيم

نورة الشهري(صدى):

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى عمل رجيم لكي يخسروا الكثير من الوزن الزائد، الذين يزعجهم في اختيار الملابس أو يقلل من ثقتهم بأنفسهم، لذلك هناك الكثير منهم من يبدأ رجيم صحي وآمن باستشارة الطبيب المختص، وهناك من يتبع رجيم قاسٍ مما يسبب التعب الشديد والإرهاق إلى جانب ضرر الجسم.

بالإضافة إلى وجود مشروبات نصح بها الأطباء تساعدك في خسارة الوزن بشكل كبير، إما لكونها تساعد على الهضم السريع أو لأنها تعمل على حرق الكثير من السعرات الحرارية.

مشروب الشاي الأخضر:

من أهم المشروبات التي يلجأ إليها الكثير من متبعي الرجيم، إلى جانب أن أطباء السمنة ينصحون به كثيرًا، فعليك أن تتناول كوب من الشاي الأخضر خاصة قبل التمرينات الرياضية التي تقوم بها بشكل دوري، وهذا لأنه أثبت فاعليته في تفتيت خلايا الدهون، وذلك لأنه يحتوى على الكثير من مضادات الأكسدة التي تعمل على تخلص الأنسجة الدهنية من خلاياها وخاصة في منطقة البطن، مما يساعدك عل الحصول على بطن مسطحة دون تعب.

مشروب الديتوكس:

الديتوكس هو عبارة عن المياه المقطع بها قطع من الفاكهة أو بها الأعشاب الطبيعية المليئة بالفوائد للجسم مثل النعناع أو الينسون وغيره، ويمكن أن يقطع به قطع من الخضروات الطازجة، والقصد من الديتوكس هو تشجيع من يقوم بعمل رجيم على شرب الكثير من المياه، وهذا لأن شرب المياه كثيرًا يمكن ألا يكون محببًا بالنسبة للكثير من الأشخاص، لذلك تقطع الفواكه والخضروات بها لجعل المياه أكثر طعم.

مشروب سموزى الشوكولاتة مع اللبن:

يبدو أن الشوكولاتة من الأكلات المحرمة في الرجيم ولكن الشوكولاتة الغامقة بها الكثير من المواد الغذائية المفيدة للجسم، إلى جانب أن اللبن مصدر للبروتين والكالسيوم للجسم، لذلك حاول أن تضع بعض الكاكاو أو بعض قطع الشوكولاتة الداكنة مع كوب من اللبن فهذا يعطى للجسم نشاط وطاقة التي يستردها من الأكلات التي بها سكريات عالية، وأيضًا احرص على شرب السموزى بعد التمرينات الرياضية لكي يعطيك الطاقة البديلة التي فقدتها.