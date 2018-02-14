” حساب المواطن ” يوضح معنى 4 حالات تظهر في مرحلة إيداع الدفع

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن المقصود بالحالات التي تظهر على البوابة الإلكترونية له، خلال مرحلة إيداع الدفعة.

وأوضح البرنامج، أن كلمة ” وجهت ” تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء، مضيفاً أن كلمة “مدفوعة ” تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

وأضاف البرنامج، أن كلمة ” مرفوضة ” تعني بأنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد، بينما تعني كلمة ” في الانتظار ” تعني بأن المبلغ معلق لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة ” استئناف المدفوعات ” بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.