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  3. ” حساب المواطن ” يوضح معنى 4 حالات تظهر في مرحلة إيداع الدفع

” حساب المواطن ” يوضح معنى 4 حالات تظهر في مرحلة إيداع الدفع

” حساب المواطن ” يوضح معنى 4 حالات تظهر في مرحلة إيداع الدفع
علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن المقصود بالحالات التي تظهر على البوابة الإلكترونية له، خلال مرحلة إيداع الدفعة.

وأوضح البرنامج، أن كلمة ” وجهت ” تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء، مضيفاً أن كلمة “مدفوعة ” تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

وأضاف البرنامج، أن كلمة ” مرفوضة ” تعني بأنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد، بينما تعني كلمة ” في الانتظار ” تعني بأن المبلغ معلق لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة ” استئناف المدفوعات ” بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب يابو العريف
والي جاته شهرين وهالشهر مكتوب لايوجد

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 1 ساعة

قصدك برنامج مخادع المواطن
هذا برنامج غير عادل بخس حقوق المواطن
الدوله عزها الله قالت يدعم المواطن بدل رفع الطاقه وغلا الاسعار
وهذا البرنامج حول المكرمه الملكيه الى مواريث !! هذا يرث وهذا مايرث
ومن تشمله رحمة البرنامج يضيقون عليه حتى يعاف المساعده فألله المشتكى
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[ عدد التعليقات: 6300 ] نشر منذ 29 دقيقة

اللي يعرف يفيدني : انا جاني مكتوب زي كذا
تاريخ الدفعه الحاليه :2018/2/11
حالة الدفعه : لا يوجد
عدد المؤهلين : …..
رقم الدفعه : 1
اجمالي المبالغ المرتجعه : .
المبلغ المدفوع : .
الرقم المرجعي للدفعه : …………
سبب الرفض : لا يوجد
مافهمت شي

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