ألمانيا تساعد العراق بـ 350 مليون يورو

برلين(صدى):

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تقديمها للمساعدات إلى العراق بقيمة 350 مليون يورو.

وفي السياق ذاته خصص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، ملياري دولار كقروض واستثمارات في العراق.

يجدر الإشارة إلى أنه انطلقت فعاليات الاجتماع الوزاري لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي تستضيفه البلاد في الفترة من 12 الى 14 الجاري بمشاركة عدد من كبريات الدول المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية