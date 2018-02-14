ألمانيا تساعد العراق بـ 350 مليون يورو
أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تقديمها للمساعدات إلى العراق بقيمة 350 مليون يورو.
وفي السياق ذاته خصص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، ملياري دولار كقروض واستثمارات في العراق.
يجدر الإشارة إلى أنه انطلقت فعاليات الاجتماع الوزاري لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي تستضيفه البلاد في الفترة من 12 الى 14 الجاري بمشاركة عدد من كبريات الدول المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 3 ساعات
Germany thanke you so much for help arbian country
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات
المملكه مليار ونص دولار ومافيه شكرا ليه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3979 ] نشر منذ 3 ساعات
Thanks humanity
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3979 ] نشر منذ 3 ساعات
الكثير سوف يقلد عذآب الرحيل
في كتابة انجلش هو اول من بدأ
واسألو مصادر صحيفة صدى لديها الدليل
هههههههههههههههههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات
اوك يمكن