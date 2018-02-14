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ألمانيا تساعد العراق بـ 350 مليون يورو

ألمانيا تساعد العراق بـ 350 مليون يورو
برلين(صدى):

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تقديمها للمساعدات إلى العراق بقيمة 350 مليون يورو.

وفي السياق ذاته خصص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، ملياري دولار كقروض واستثمارات في العراق.

يجدر الإشارة إلى أنه انطلقت فعاليات الاجتماع الوزاري لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي تستضيفه البلاد في الفترة من 12 الى 14 الجاري بمشاركة عدد من كبريات الدول المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات

المملكه مليار ونص دولار ومافيه شكرا ليه

[ عدد التعليقات: 3979 ] نشر منذ 3 ساعات

الكثير سوف يقلد عذآب الرحيل

في كتابة انجلش هو اول من بدأ
واسألو مصادر صحيفة صدى لديها الدليل
هههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات

اوك يمكن

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