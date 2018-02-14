أسماء المرشحين لوظيفة ” فني إسعاف ” ومواعيد حضورهم لاستكمال الإجراءات

حمود العنزي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، عن أسماء المرشحين على وظيفة فني إسعاف، والبالغ عددهم 145 .

وطالبت الهيئة، المرشحين باستكمال إجراءات التعيين، والتي تتطلب حضورهم إلى الهيئة وإحضار: ملف يتضمن صورة من الشهادات العلمية وصورة من شهادة التصنيف المهني وصورة من الهوية الوطنية وصورة من رخصة القيادة، أصول الشهادات العلمية ” الهوية الوطنية ” رخصة القيادة لمطابقة صور الملف، صورتين شخصية.

وقالت الهيئة إن استقبال الناجحين سيكون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2/6/1439هـ ولمدة خمسة أيام وذلك حسب التسلسل:

1- يوم الأحد الموافق 2/6/1439هـ، من تسلسل رقم 1 إلى تسلسل رقم 50 .

2- يوم الإثنين الموافق 3/6/1439هـ، من تسلسل رقم 51 إلى تسلسل رقم 100 .

3- يوم الثلاثاء الموافق 4/6/1439هـ، من تسلسل رقم 101 إلى تسلسل رقم 145 .

4- يوم الأربعاء والخميس الموافق 5-6/6/1439هـ، مفتوح لاستقبال من فاته المراجعة.

وحذرت من لم يحضر خلال هذه الفترة، بأنه سيسقط حقه في الترشيح.

للإطلاع على قائمة الأسماء، عبر الرابط هنا .