فيديو لمسن يردد الأذان عند كل فرض يلقى تداول لافت
رغم تقدمه في العمر، يحافظ مسن تجاوز عمره الـ 120 بشكل دائم على ترديد الاذان والذكر، وذلك عن سماعه اذان الصلاة لكل فرض.
وظهر المسن في المقطع المتداول اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يردد الأذان بصوت رنان، بدا كأنه دام على هذا الفعل لأوقات طويلة.
ولم يُعرف تحديدا مكان تصويره، إلا أن المقطع لاقى إعجابًا كبيرًا من قبل نشطاء مواقع التواصل الذين قالوا أن المسن الظاهر بالمقطع مريض، داعين له أن يُديم عليه صحته وعافيته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42789 ] نشر منذ 3 ساعات
لا إله إلا الله ,,
,, اللهم عافه وشافه واحسن خاتمنا وخاتمته ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يحسن الخاتمه
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشااء الله مع الله في الصغر والشباب والمشيب .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2470 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم احسن خاتمتنا وخاتمته واحسن عواقب امورنا برحمتك يارحم الراحمين
قلبه معلق بالصلاه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3979 ] نشر منذ 3 ساعات
الإستقامة ع طاعة الله
ثم نوعية الغذاء هي السبب
نسأل الله لنا ولك الثبات حتى الموت
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24721 ] نشر منذ 3 ساعات
ألله يحسن خواتمنا