فيديو لمسن يردد الأذان عند كل فرض يلقى تداول لافت

عادل الحربي (صدى):

رغم تقدمه في العمر، يحافظ مسن تجاوز عمره الـ 120 بشكل دائم على ترديد الاذان والذكر، وذلك عن سماعه اذان الصلاة لكل فرض.

وظهر المسن في المقطع المتداول اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يردد الأذان بصوت رنان، بدا كأنه دام على هذا الفعل لأوقات طويلة.

ولم يُعرف تحديدا مكان تصويره، إلا أن المقطع لاقى إعجابًا كبيرًا من قبل نشطاء مواقع التواصل الذين قالوا أن المسن الظاهر بالمقطع مريض، داعين له أن يُديم عليه صحته وعافيته.