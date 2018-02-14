جنايات الكويت تخلي سبيل المعتدي على مقيم مصري

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة جنايات الكويت، أمس الثلاثاء، حكمًا بإخلاء سبيل مواطن قام بالاعتداء على وافد مصري يسمى ” وحيد ” ، وذلك بكفالة مالية قدرها ألفي دينار.

وكانت أحيلت الدعوى ضد المتهم إلى النيابة، موجهةً له تهم الاعتداء بالضرب والسب وإحداث آلام بدنية شديدة، ووجهت للمصري تهم الضرب والسب ولكن أخلي سبيله لأنه كان يدافع عن نفسه.

وجدير بالذكر، إنه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لواقعة الاعتداء في محل للدراجات النارية في منطقة الشويخ الصناعية، والبذي دفع كفيل المجني عليه بتقديم شكوى تعرض موظف للضرب من قبل صاحبة مركبة.