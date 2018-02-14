الأهلي المنتشي بالانتصار يسعى للاطاحة بالهلال

نواف السالم(صدى):

يستعد الأهلي المنتعش بفوزه في مواجهته الأسيوية الأولى أمام تراكتور الإيراني، لمواجهة الفيحاء في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين، المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

ويسعى الأهلي إلى الاقتراب من متصدر الدوري الهلال، وتقليص الفارق؛ للإطاحه به من المركز الأول، خاصة إن فارق النقاط ليس كبير، حيث يتصدر الهلال بـ43 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

ومن المتوقع أن يفجر الفيحاء مفاجأة جديدة بفوزه على الأهلي، لتأكيد تفوقه على الكبار خلال الموسم الجاري، حيث حتل المركز السابع برصيد 27 نقطة، حيث تكرر مشهد فوزه على الكبار في مواجهات الهلال والاتحاد والنصر والشباب.