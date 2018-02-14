توجيهات بتغيير اللوحات الإرشادية المتعلقة بإرشاد ذوي الهمم بالحرم النبوي

عادل الحربي (صدى):

أصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، توجيهات بتغيير اللوحات الإرشادية المتعلقة بإرشاد ذوي القدرات الخاصة لأماكن الخدمات المقدمة لهم في الحرم النبوي.

وجاءت التوجيهات التي أصدرها ” السديس ” ، اليوم الأربعاء، على غرار قرار تغيير مسمى وحدة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية بالوكالة إلى وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة.

يذكر أن القرار يأتي لمواكبة نهج الحكومة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم كافة الخدمات والإمكانيات المساعدة لتسهيل زيارتهم للمسجد النبوي وتمكينهم من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – في خدمة هذه الفئة.