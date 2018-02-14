” الشؤون البلدية ” تعلن موعد طرح المشروعات للخصخصة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، موعد طرح المشروعات للخصخصة، كاشفه عن مبادراتها الهادفة للاستفادة من القدرات والخبرات الإدارية في الأمانات والبلديات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في طرح المشروعات خلال العام الجاري 2018، على أن تكون البداية بطرح إدارة مواقف السيارات، بينما ستطرح مشروعات أخرى للخصخصة خلال العام المقبل 2019.

كما أشارت إلى أنهت دراسة متكاملة لخصخصة إدارة مواقف السيارات، و تخطط لطرح المشروع في أمانة منطقة الرياض خلال العام الجاري، ومن ثم تعميمه على بقية الأمانات على مستوى المملكة.

ولفتت إلى أنها تعمل على عدد من المبادرات الهادفة للاستفادة من القدرات والخبرات الإدارية في الأمانات والبلديات، حيث جرى تصميم نموذج لإدارة هذه المبادرات وستختار إحدى الأمانات لتطبيقها، ومن ثم تعمم المبادرات على بقية الأمانات.