” شرطة الرياض ” تكشف غموض قضية نشل وتلقي القبض على المتورطين

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية الرياض ممثلة في مركز شرطة منفوحة من كشف غموض قضية نشل وتحويل مبلغ مالي، إضافة إلى القبض على مروج خمور.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى كشف الشرطة غموض قضية نشل محفظة وتحويل مبلغ مالي يقارب ٩٦ ألف ريال باستخدام إحدى بطاقات الصرّاف الموجودة بها، والإطاحة بالمتهمين (مواطن ومقيم يمني الجنسية) بعد توافر معلومات تمّ التحقّق من صحتها عن استغلالهما وجودهما في بؤر المخالفين.

كما تمكنت من القبض على مخالف إثيوبي الجنسية، امتهن بيع الخمور المصنعة محلياً وترويجها وضُبط بحوزته ١٢٠ قارورة مملوءة بالمسكر، وضبط ما يزيد على ١٠٠ مخالف، تمّت إحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتأتي عمليات الضبط التي جاءت ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف، لمواصلة مهامها في القبض على المطلوبين والمشبوه فيهم عطفاً على جهودها في ضبط المخالفين.