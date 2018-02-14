الهيل: الأيام المقبلة ستشهد انشقاقات كبيرة وهامة من النظام القطري

طلال الضوي(صدى):

أعلن المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، عن حدوث انشقاقات كبيرة ومهمة من عمق النظام القطري، وذلك خلال الأيام المقبلة.

وقال ” الهيل ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” نبشركم بانشقاقات كبيرة ومهمة من عمق النظام القطري لإيمان المنشقين التام بأن مستقبلهم ومستقبل قطر في خطر تحت ظل تنظيم الحمدين والأيام القادمة ستكشف الكثير والمثير “.