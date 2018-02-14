  • الأربعاء 14

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. الهيل: الأيام المقبلة ستشهد انشقاقات كبيرة وهامة من النظام القطري

الهيل: الأيام المقبلة ستشهد انشقاقات كبيرة وهامة من النظام القطري

الهيل: الأيام المقبلة ستشهد انشقاقات كبيرة وهامة من النظام القطري
طلال الضوي(صدى):

أعلن المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، عن حدوث انشقاقات كبيرة ومهمة من عمق النظام القطري، وذلك خلال الأيام المقبلة.

وقال ” الهيل ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” نبشركم بانشقاقات كبيرة ومهمة من عمق النظام القطري لإيمان المنشقين التام بأن مستقبلهم ومستقبل قطر في خطر تحت ظل تنظيم الحمدين والأيام القادمة ستكشف الكثير والمثير “.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42790 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يبشرك باالخير ,,

,, من اجل مصلحة الاجواد المغلوبين على امرهم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *