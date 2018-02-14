بالصور.. فوضى شديدة في أولمبياد الشتاء بسبب الرياح

نواف السالم(صدى):

أدى شدة الرياح في بيونج تشانج بكوريا الجنوبية، والمقام بها أولمبياد الشتاء لهذا العام، إلى حدوث حالة من الفوضى وتدمير بعض البوابات الأمنية، بسبب قوتها الشديدة.

كما نتج عن الرياح، التي كانت العامل الأكبر خلال المنافسات النهائية لألواح التزلج ” فئة سلوب ستايل للسيدات “، إلى إصابة عدداً من الأشخاص، والحوادث وشكاوى من ظروف خطيرة .

وتسبب الرياح في سقوط معظم المشاركات في المنافسات النهائية، الإثنين، ومنهم: اندرسون.

وسقطت غالبية المشاركات فى المنافسات النهائية الاثنين، بمن فيهم أندرسون، بسبب الرياح القوية التى كانت قد أرجأت انطلاق المنافسات لنحو ساعة، وأدت الأحد الى إلغاء إحدى جولات النهائى الثلاث.

وأرجأت عدداً من المنافسات بسبب الرياح، ومنها: سباق التعرج الطويل للسيدات الذي كان مقرراً الاثنين، و أيضاً سباق الانحدار للرجال الذي أرجىء من من موعده الاحد الماضي حتى غداً الخميس.