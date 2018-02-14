مدرب توتنهام: سيطرنا على يوفنتوس في عقر داره

ماجد محمد(صدى):

أشاد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، بأداء لاعبيه في إطار مواجهة يوفينتوس، أمس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2.

وقال ” بوكيتينو ” ، إن المباراة في البداية شهدت أداء سيء من لاعبيه بعد إحراز يوفنتوس هدفين في شباك توتنهام.

وتابع : ” حاولنا اللعب بطريقتنا المعتادة وسيطرنا على يوفنتوس في عقر داره “.

يجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس تقدم بثنائية نظيفة في أول 9 دقائق من بداية المباراة عن طريق الأرجنتيني غونزالو هيغواين.