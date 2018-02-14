بالصور.. أشخاص امتهنوا سرقة الطبيعة بمركز ” مشاش جرود “

سالم المطيري(صدى):

أقبل مجهولون، على العبث وتقطيع الأشجار، التي تتوسط الأودية والشعاب المحيطة، بمركز ” مشاش جرود ” ، شمال غرب القصيم، بطريقة مستفزة للأهالي؛ مما حوّل المنطقة إلى صحراء جرداء، ولم تَسلم الأشجار، بأنواعها من القطع، ونقلها إلى جهة غير معلومة، من قِبَل أشخاص امتهنوا سرقة ” الطبيعة ” ، في الأوقات التي لا يتواجد بها الأهالي.

وأعرب السكان عن استيائهم، من ظاهرة تجريد الأرض من الشجر؛ موضحين أن المرتزقة يعرضون حطب الأودية، في أسواق ” القصيم ” ومداخل المدن والمحافظات، وأكدوا أن معاناتهم، امتدت لثلاث سنوات مضت، وقدّموا شكاوى لفرع وزارة الزراعة بالقصيم، وأيضاً الجهات الأخرى، وحتى الآن لا يزال العابثون، يواصلون هوايتهم دون رادع.