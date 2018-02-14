استشاري سمنة: الوزن الزائد يسبب الخشونة

واشنطن(صدى):

أوضحت دراسة أمريكية، أن السمنة لها علاقة وثيقة بمشاكل الركبة؛ وذلك بسبب الضرر الذي يلحق بالأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى بتر الأطراف.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حازم عبد العظيم، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب، جامعة القاهرة، أن الوزن الزائد يؤثر على العظام والمفاصل؛ بسبب زيادة العبء؛ مما يؤدي لخسونتها.

أما فيما يتعلق بتأثير زيادة الوزن، على العظام والمفاصل، يرى الدكتور محمد جودة، استشاري السمنة والنحافة، أنها تشكل حمل زائد على سطح الغضروف الموجود في مفصل الركبة، وتضغط على الغشاء ” السينوفي ” ، المسئول عن الافرازات اللازمة لليونة المفصل وبالتالي تسبب الخشونة.