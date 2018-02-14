القبض على أشخاص ينقبون عن الذهب في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في الطائف القبض على عدد من المتهمين المتورطين في التنقيب عن الذهب بالقرب من أحد مواقع التنقيب بالمحافظة.

كما تم ضبط عدد من المتهمين في قضايا السرقات التي شهدها مركز ظلم التابع للمحافظة، حيث حدت وبشكل ملموس الجهود الأمنية من السرقات التي كانت تؤرق سكان المركز.

كما أسهمت في انخفاض معدل الجريمة، فيما فرضت إدارة المخفر على أصحاب المحال التجارية وضع كاميرات مراقبة للحفاظ على حقوقهم، فضلاً عن فرض الرقابة على المركز، وكان لذلك دور بارز في استتباب الأمن بالمنطقة.