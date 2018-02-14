بالفيديو.. الدكتورة خلود تكشف أسرار جديدة عن زواجها

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الدكتورة خلود خلال لقاء تليفزيوني، أن زواجها من أمين لم يرتبط بالمصالح كما أدعى البعض، بل أن زواجهما ترابط ومحبة ووجوده ساعدني كثيراً في حياتي .

وقالت خلود خلال المقابلة ” زواج أمين مني ليس جواز مصلحة لأني كويتية .. فعندما تزوجت أمين كنت آخذه قرض لأشتري سيارة قرض كبير أمين هو ياللي ساعدتي وحط إيده بإيدي وخلاني أسكر القرض .. وساعدني لحط بحسابي مبلغ حقي وحق بنتي ” .

يشار إلى أن الدكتورة خلود هي زوجة أمين وهو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.