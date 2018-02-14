بالفيديو.. الدكتورة خلود تكشف أسرار جديدة عن زواجها
أكدت الدكتورة خلود خلال لقاء تليفزيوني، أن زواجها من أمين لم يرتبط بالمصالح كما أدعى البعض، بل أن زواجهما ترابط ومحبة ووجوده ساعدني كثيراً في حياتي .
وقالت خلود خلال المقابلة ” زواج أمين مني ليس جواز مصلحة لأني كويتية .. فعندما تزوجت أمين كنت آخذه قرض لأشتري سيارة قرض كبير أمين هو ياللي ساعدتي وحط إيده بإيدي وخلاني أسكر القرض .. وساعدني لحط بحسابي مبلغ حقي وحق بنتي ” .
يشار إلى أن الدكتورة خلود هي زوجة أمين وهو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42789 ] نشر منذ 3 ساعات
وش همنا منكي ,,
,, ماننام الليل من همك ,, حلِّي عن سمانا حلك حلول لاعلاج له ,,
ابو منارة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
مسكينه ماقدر الكتوراه ولا جمالك لانه السبب الوحيد لانك مثل العلكه اولها حلا ثم اذا انتهاء منها السكر بصقها في الشارع او الزباله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8612 ] نشر منذ 3 ساعات
ما تهمنا هذه السخافات
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه يا ابو محمد على تعليك
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3979 ] نشر منذ 3 ساعات
واصلي المسيرة وفقك اللله
هههههههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16125 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلوو الورد 😜😍
رااايق[ عدد التعليقات: 3728 ] نشر منذ 2 ساعتين
طـــــــيــب *
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24721 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب