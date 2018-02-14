المملكة تضم 23.8% من العاملين الفلبينيين

علي القحطاني (صدى):

أوضحت أحدث أرقام صادرة عن هيئة الإحصاءات الفلبينية في العام 2016، أنه يقدر عدد العمال الفلبينيين في الخارج بنحو 2.2 مليون عامل، كما أن 97.5% منهم لديهم عقود عمل قائمة أي يعملون بطريقة شرعية.

وأضافت الإحصاءات أن 57% من إجمالي العمال الفلبينيين يتخذون من آسيا الغربية مقرًا لهم، بينما تبقى المملكة الوجهة الرائدة للعاملين الفلبينيين في الخارج، فهي تستقبل نحو 23.8%، من العاملين الفلبينيين والعدد في تزايد.

وأشارت الإحصاءات إلى أنه تستقبل دولة الإمارات 15.9% من إجمالي العمالة الفلبينية، والكويت 6.4 %، قطر 6.2%، بينما تستقبل أوروبا 6.6%، وباقي الدول مثل لبنان والبحرين والأردن 4.6%.

ولفتت إلى أن 34.5% من إجمالي العمالة يشغلون المهن الرئيسية مثل الطب والتمريض والهندسة، ونسبة لا يستهان بها تتجاوز الـ19% في قطاع الخدمات والمبيعات نظرًا للمهارات التي يتمتعون بها.

ويرجع الطلب القوي على العمال الفلبينيين، لكونهم يتقنون اللغة الإنجليزية، ولديهم مستوى عالٍ نسبيًا من التعليم وسمعة جيدة في الحفاظ على علاقات عمل جيدة مع أصحاب عملهم، بالإضافة إلى الرواتب المتدنية التي تعتبر عاملًا أساسيًا لهروب الفلبينيين من بلادهم.