تركيا تتبجح في المجتمع الدولي بدعوته لدعم عدوانها على عفرين

أنقرة(صدى):

يتعمد النظام التركي، تجاهل إدانات منظمات المجتمع الدولي لعدوان جيشها على منطقة عفرين شمال سوريا، حتى وصل الأمر إلى حد التبجح بدعوة المجتمع الدولي لدعم عملياتها العسكرية على عفرين.

وجدد نور الدين جانيكلي، وزير الدفاع التركي، دعوته للمجتمع الدولي بدعم بلاده في مكافحة الأكراد شمال سوريا، معتبراً إياها مكافحة لـ ” الإرهاب ” على حد قوله.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم ” داعش ” الإرهابي، الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما.

وأدى العدوان التركي على منطقة عفرين، إلى مقتل آلاف المدنيين ونزوح مئات الآلاف، إضافة إلى تهديد مئات الآلاف غيرهم بالنزوح، وتدمير البنية التحتية بالمنطقة.