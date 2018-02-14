بالفيديو.. ” أسعد مواطن في تونس ” يجهل اسم الرئيس ولم يسمع بالثورة من قبل

تونس(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، مقطعًا فيديو طريفًا، يظهر فيه مواطن تونسي الجنسية، بيَن حديثه الكوميدي خلال الفيديو، أنه لم يسمع بعد بالثورة التونسية، ولا يعلم بما حدث في تونس، ولا يعرف حتى من هو رئيسها، فضلًا عن عدم امتلاكه أو مشاهدته لأي جهاز تليفزيون أو هاتف محمول من قبل.

واتضح من خلال الفيديو، أن الرجل من البدو الرحل، وغالبًا ما يكون في الخمسينات من عمره، حيث قال في الفيديو إنه يجهل ما يدور حوله من أحداث في البلاد، بداية من الثورة التونسية، مروراً بالانتخابات التي أجريت، وصولًا إلى اسم الرئيس.

وأطلق نشطاء ” تويتر ” على الرجل الظاهر بالفيديو، لقب ” أسعد مواطن في تونس ” ، وذلك نظرًا لكونه ظهر بالفيديو سعيداً وراضياً بحياته الهادئة وسط الصحراء، بالرغم من عزلته عن العالم الخارجي، فظلت الابتسامة لا تفارق وجهه طيلة مدة الفيديو.