حرس الحدود بالمنطقة الشرقية يحذر مرتادي البحر من التقلبات الجوية

نايف السالم(صدى):

حذّرت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية, جميع مرتادي البحر من الصيادين والمتنزهين وهواة الرياضات البحرية والرحلات البحرية من النزول للبحر خلال فترة التقلبات الجوية وأخذ الحيطة والحذر, ذلك وفق ما أشارت إليه تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

ودعت قيادة حرس الحدود بالمنطقة مرتادي البحر والمتنزهين بإتباع التعليمات واستخدام وسائل السلامة, وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة.