7 أفلام يجب عليك مشاهدتها في عيد الحب لتحسين مزاجك

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شبكة نتفليكس عن 7 أفلام في عيد الحب، وهى الأعمال التي يجب ألا تفوتك مشاهدتها، حيث ضمت القائمة العديد من الأفلام الرومانسية الشهيرة وهي :

فيلم Crazy, Stupid, Love

وهو العمل الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية، ويقوم ببطولته النجم الكوميدي ستيف كاريل وجوليان مور وريان جوسلينج وإيما ستون وديفيد بيكون.

تدور أحداث الفيلم حول كال ويفر ستيف كاريل، سعيد الحظ والناجح فى عمله جداً، والسعيد في زواج مثالي مع زوجة متفوقة في عملها ولديهما أبناء يفخرون بهما، وعندما تطلب الزوجة جوليان مور الطلاق تنهار حياته تماماً بعد 20 سنة زواج وقصة حب بدأت بينهما منذ أيام المدرسة الثانوية.

فيلم Fifty Shades of Grey

بطولة النجمة داكوتا جونسون التي تجسد دور أناستازيا ستيل، والنجم جيمى دورنان مجسدًا دور كريستيان جراى، وتدور أحداث الفيلم حول أناستازيا ستيل، طالبة شابة تدرس الأدب تقابل الملياردير كريستيان جراى، وتنقلب حياتها بعدما تجد نفسها مشدودة إلى ذكائه ووسامته، وتعتقد أناستازيا بشكلٍ ساذج أنها تحبه وتسعى جاهدة للتقرب منه، ويعجب كريستيان بجمالها ولكن بطريقته الخاصة، من إخراج سام تايلور جونسون.

فيلم The Notebook

بطولة جينا رولاندز وجيمس جارنر، حيث تقع الفتاة ” آلي” في حب الشاب ” نوح ” عندما يتقابلان في أحد المهرجانات، لكن عائلة الفتاة تفرق بينهما بسبب فقر نوح، لتعيش آلي بعيدًا عن حبيبها بأمر من أسرتها، وتنتظره لعدة سنوات حتى تفقد الأمل، فتوافق على أن تخطب إلى الجندي الوسيم لون.

لكن في أحد الأيام تشاهد آلي صورة لنوح في إحدى الصحف، فتقرأ المقال الذي يتحدث عن حكاية نوح الذي أعاد بناء المنزل القديم المتهاوي، وتحويله إلى مبنى بديع.

فيلم جون ترافولتا Grease

والذي استطاع من خلاله أن يشكل ثنائيا رائعا برفقة النجمة أوليفيا نيوتن جون والتي قامت بغناء أغاني الفيلم، والفيلم أنتج في الولايات المتحدة عام 1978، ومن إخراج راندال كليزير وكتابة برونتى ودارد وآلان كار، وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 6 ملايين دولار، بينما حقق أرباحا تقدر بـ394,955,690 دولارا.

فيلم The Ugly Truth

بطولة كاثرين هيجل وجيرارد باتلر وبرى تورنر، حيث تعمل منتجة في أحد البرامج الصباحية فى سكرامنتو، وتملك قائمة بالمواصفات التي يجب أن تتوافر في الرجل المثالي لها، لكنها لا تستطيع العثور على أي رجل يستوفى شروطها الأساسية، وعندما يعانى برنامجها من انخفاض نسبة مشاهدته، يقوم مدير المحطة التي تعمل بها بتعيين مقدم البرامج الساخر مايك تشادواى جيرارد باتلر الذي يحظى بشعبية كبيرة ورغم اختلافها مع مايك، فإنه يعرض عليها مساعدته في الحصول على جارها الجذاب الذي يستوفى شروط قائمة رجلها المثالي.

فيلم Hitch

بطولة ويل سميث وأمبير فاليتا وكيفن جيمس وإيفا مينديز وآدم أركين، أنتج الفيلم عام 2005، ويدور الفيلم حول هيتش، الذى يعمل في مهنة ابتكرها هو، تتلخص في أن يقوم بتعليم الرجال عديمي الخبرة أساسيات المواعيد الغرامية، ويدربهم ليصبحوا شديدي الجاذبية لأي امرأة يلتقون بها، وذلك مقابل مبلغ مالي يناله هيتش من المتدرب.

فيلم The Lucky One

وتدور أحداث الفيلم حول الرقيب في مشاة البحرية الأمريكية لوجان الذي يخدم في العراق، وتتسبب صورة لامرأة غامضة في إنقاذ حياته، ويقرر عندما يعود للوطن البحث عن صاحبة الصورة ليشكرها على إنقاذ حياته، لكنه بدلاً من ذلك يوافق على العمل لدى أسرتها في المزرعة الخاصة بهم، لتبدأ بينهما قصة حب رومانسية لا تخلو من المشكلات.

الفيلم بطولة زاك إيفرون، تايلور شيلينج وبليث دانير، ومن إخراج سكوت هيكس، ومأخوذ عن رواية للكاتب الأشهر في عالم الأفلام الرومانسية نيكولاس سبارك.