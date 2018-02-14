الذهب يواصل صعوده للجلسة الثالثة على التوالي

عادل الحربي (صدى):

واصلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل ترقب بيانات التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة.

وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.23% إلى 1332.6 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ الـ6 من فبراير عند 1333.76 دولار.

كما صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.3% عند 1334.4 دولار للأوقية، في ظل انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.18% إلى 89.57.

ومن المنتظر صدور بيانات التضخم الأمريكية، اليوم الأربعاء، والتي قد توفر دلائل على وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة هذا العام.