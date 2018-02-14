الذهب يواصل صعوده للجلسة الثالثة على التوالي
واصلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل ترقب بيانات التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة.
وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.23% إلى 1332.6 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ الـ6 من فبراير عند 1333.76 دولار.
كما صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.3% عند 1334.4 دولار للأوقية، في ظل انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.18% إلى 89.57.
ومن المنتظر صدور بيانات التضخم الأمريكية، اليوم الأربعاء، والتي قد توفر دلائل على وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة هذا العام.
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