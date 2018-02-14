جهود في الكونجرس لتسجيل قناة الجزيرة كعميل أجنبي

واشنطن(صدى):

كشف السياسي مشعل النامي، اليوم الأربعاء، عن وجود جهود في الكونجرس الأمريكي؛ لتسجيل قناة الجزيرة القطرية كعميل أجنبي.

وقال ” النامي ” عبر حسابه الرسمي على “تويتر “: ” هناك جهود في الكونجرس الأمريكي لتسجيل قناة ” الجزيرة ” كعميل أجنبي على اعتبار أنها تجسست على مجموعات سياسية بإيعاز من دولة أخرى (وهي قطر) “.

وتابع: ” هذه فرصة لإنهاء قناة الجزيرة يجب أن تستثمرها دول المقاطعة وتحرك جماعات الضغط لدعمها “.

يجدر الإشارة إلى أن الجزيرة القطرية تُعد من المنصات الإعلامية الأولى في نشر الأفكار المتطرفة وقلب الأنظمة في الدول العربية، حيث تعتمد على نشر الفوضى وإثارة الفتن عبر شاشتها؛ لإسقاط الدول العربية، وتنفيذ أجندة إيران وقطر الخاصة.