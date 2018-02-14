توقعات بغزو ” العملات الرقمية ” العالم

عادل الحربي(صدى):

أوضح جيسي باويل، رئيس بورصة كاركن للعملات الرقمية، أن العملات الرقمية تلقى خلال الخمس أو العشر سنوات المقبلة، انتشارًا واسعًا، وبوتيرة سريعة مقارنة بالسنوات التي سبقتها.

وأشار ” باويل ” ، أن الإمارات سوف تولي اهتمامًا، بالعملات الرقمية المشفرة، كونها تتناغم ونظرتها البعيدة والإيجابية نحو المستقبل.

وفي ذات السياق أيضًا، ذكر كيان لون ووتغ، رئيس مؤسسة MEM.io، أن ردود الأفعال، على العملات الرقمية، مطمئنة وتدعو الى التفاؤل بالنجاح، عالميًا وخصوصا في دبي.

وعلى صعيد آخر، توقع باحث في تكنولوجيا البلوك تشين، والمدير العام لـ Viewfin أحمد البلاغي، أن تثير العملات الرقمية فضولًا، حول العالم يرسم مستقبلها، الذي سيكتب له النجاح كما يبدو.