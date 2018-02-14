” الجزائية ” تبدأ أولى جلسات محاكمة قاتل ابن عمه في قضية ” تكفي يا سعد “

حمود العنزي (صدى):

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض اليوم الأربعاء صحيفة الدعوة لمحاكمة ” الداعشي ” سعد العنزي لقتل ابن عمه الشهيد مدوس فايز عياش العنزي من منسوبي القــوات المسلحة.

وتعود الحادثة التي عرفت إعلاميًا باسم ” تكفى يا سعد ” قبل عامين في يوم عيد الأضحى لعام 1436هـ عندما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق إقدام الداعشي سعد العنزي على قتل ابن عمه تنفيذُا لأوامر تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت وزارة الداخلية قد صرحت بتفاصيل القضية آنذاك عندما غدر جانيان بابن عمهما، مدوس فايز عياش العنزي؛ من منسوبي القــوات المسلحة، حيث تمّ استدراجه في يوم عيد الأضحى المبارك من قِبل ابني عمه، من سكان محافظة الشملي بمنطقة حائل، ثم الغدر به وقتله.

كما ارتكب الجانيان حينها جريمتيْن أخرييْن يوم الخميس الموافق 11/ 12/ 1436هـ، وفق تقويم أم القرى، تمثلت الأولى في قتل اثنين من المواطنين عند مخفر شرطة عمائر بن صنعاء، التابع لشرطة محافظة الشملي، أما الأخرى، فقد تمّ فيها إطلاق النار على العريف بمرور محافظة الشملي عبدالإله سعود براك الرشـيدي؛ ما نتج عنها مقتله.