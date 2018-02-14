” الجزائية ” تبدأ أولى جلسات محاكمة قاتل ابن عمه في قضية ” تكفي يا سعد “
تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض اليوم الأربعاء صحيفة الدعوة لمحاكمة ” الداعشي ” سعد العنزي لقتل ابن عمه الشهيد مدوس فايز عياش العنزي من منسوبي القــوات المسلحة.
وتعود الحادثة التي عرفت إعلاميًا باسم ” تكفى يا سعد ” قبل عامين في يوم عيد الأضحى لعام 1436هـ عندما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق إقدام الداعشي سعد العنزي على قتل ابن عمه تنفيذُا لأوامر تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت وزارة الداخلية قد صرحت بتفاصيل القضية آنذاك عندما غدر جانيان بابن عمهما، مدوس فايز عياش العنزي؛ من منسوبي القــوات المسلحة، حيث تمّ استدراجه في يوم عيد الأضحى المبارك من قِبل ابني عمه، من سكان محافظة الشملي بمنطقة حائل، ثم الغدر به وقتله.
كما ارتكب الجانيان حينها جريمتيْن أخرييْن يوم الخميس الموافق 11/ 12/ 1436هـ، وفق تقويم أم القرى، تمثلت الأولى في قتل اثنين من المواطنين عند مخفر شرطة عمائر بن صنعاء، التابع لشرطة محافظة الشملي، أما الأخرى، فقد تمّ فيها إطلاق النار على العريف بمرور محافظة الشملي عبدالإله سعود براك الرشـيدي؛ ما نتج عنها مقتله.
متابع[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 4 ساعات
وش لزوم المحاكمة والتأخير؟
جريمة موثقة واعتراف في التحقيق..
قصاص وانتهينا
تميم[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 4 ساعات
لازم الحكم
هل يكون قصاصا
أم تعزيرا
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3979 ] نشر منذ 4 ساعات
تكفى يا سعد
تهز الرجاجيل والله
لكن المتشددين التكفيريين
هم قوم بلا اخلاق ولا مرؤة لعنهم الله في كل كتاب
طبعم الغدر والخسة والدناءة
من مشهد المقطع كان يترجاة يصرخ ع ولكن لا حياة لمن تنادي
يصرخ ويترجى من يدعي انه ابن عم له لكن بكل اسف تحول ابن عمة الى
وحش تكفيري خبيث
لو اليد بيدي اعلقه والله في ا قرب دوار احطه من الصبح لمدة يوم فقط
حتى تحرقة الشمس
تأكل الطيور الحديات والغران تنهش لحمه نهش
واخليه عبرهـ لمن لا يعتبر اللي رايح واللي جاي
حتى من يلتفت تنكسر مفاصيل رقبته وهو يلف يناظر كيف العبر فيه