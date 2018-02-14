” الخضيري ” يوضح إمكانية تناول ” البريجابالين ” بعد تصنيفه كمخدر

حمود العنزي(صدى):

علق أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، اليوم الأربعاء، على إدارج مادة البريجابالين Pregabalin، المادة الفعالة في عقاري ليريكا وبريكس، ضمن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح ” الخضيري ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن هذا التحذير خاص بالمراهقين الذي يستخدمون هذه المادة بدون سبب طبي وبدون إشراف طبي ولا يشتمل على المرضى المتابعين مع الطبيب، قائلًا ” هي علاج لمن يتابعها مع طبيب، وليستمر عليه “.

وأشار إلى أن هذه المادة ان إدارجها ضمن قوائم المخدرات نظرًا لما تتسبب به من مشاكل مرضية ونفسية شديدة تدمر الحياة.