بالصور.. رصد مخالفات على المطاعم والبوفيهات بعرعر

نايف السالم(صدى):

رصدت أمانة الحود الشمالية، عدداً من المخالفات التي طبقت بحق المخالفين فيها نظام الغرامات والجزاءات البلدية، خلال جولاتها على مطاعم وبوفيهات ومغاسل ملابس ومشاغل عرعر.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أمانة الحدود الشمالية ممثلةً بصحة البيئة تواصل جولاتها اليومية على المطاعم والبوفيهات ومغاسل الملابس والمشاغل النسائية وترصد عدد من المخالفات وتطبق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين وتؤكد الأمانة استمرار جولاتها الرقابية اليومية “.