سحل أحد رجال الأمن لمسافة تزيد على 20 متر في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قالت مصادر أن شخصًا كان يقود مركبة صغيرة من نوع ” كيا ” بالقرب من جسر فندق الإنتركونتيننتال باتجاه طريق السيل شمال الطائف، أثار ارتياب أحد أفراد فرقة سهم التابعة لدوريات الأمن بالطائف برتبة ” عريف ” ، وذلك بسبب سلوكه المثير للقلق.

وطلب فرد الأمن من ذلك الشخص أوراق إثبات؛ فأخرج ورقة من يده وما إن أمسك بها رجل الأمن حتى قام بسحبها والتحرك بسرعة كبيرة، ساحلاً معه رجل الأمن، الذي سقط بعد مسافة 20 مترًا على الأرض مُتأثراً بإصابته.

وأوضحت المصادر أن اللإصابات عبارة عن رضوض في اليد اليُسرى، كذلك رضوض في الركبة وأجزاء متفرقة من جسمه، كما تم نقله لمستشفى الأمير منصور العسكري، وضبط القائد المتهور الذي جرى تسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.