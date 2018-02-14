فتاة تلغي حفل زفافها قبل أيام قليلة من موعده بسبب ” الأطفال “
أجلت فتاة سعودية حفل زفافها قبل أيام قليلة من موعده لتشارك في رحلة إغاثية تطوعية إلى النيبال في لفتة إنسانية أسرت قلوب الآلاف.
وقالت الفتاة رزان تعليقاً على قرارها ، إنها آمنت برسالتها في العمل الإنساني، وأرادت أن تترك أثرا لها، فجاء قرارها الذي حظي بقبول إيجابي من عائلتها، وبالخصوص زوجها الذي شجعها على الرحلة.
وأضافت أنها أرادت أن تنقل فرحتها من محيط أسرتها ومدينتها إلى عالم أوسع، وتشارك أطفال النيبال فرحتها، وأن تكون عروسا وسطهم بدلًا من قاعة الفرح والزفة.
ووصفت الفتاة رزان رحلتها بالممتعة والشيقة، حيث قامت بصحبة فريقها باختيار مخيم في كل مرة وإحياء احتفال فيه مع أطفال مؤسسة الفراشة، حيث قدموا المساعدة على شكل هدايا للأطفال، بالإضافة لمسابقات وأنشطة ترفيهية منوعة مع الأغاني والرقصات الجميلة والرسم على الوجوه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42790 ] نشر منذ 4 ساعات
له له له .. وين وين يارزان المزرزنه .. عسى ماشر ,,؟؟
,, ماهو فيه هنا اطفال وعوايل بحاجة من يقول لهم السلام عليكم ,,
,, وكذالك النازحون من سوريا والعراق واليمن .. هذولا هم موجودون في السعوديه والأردن ولبنان ومصر كثير ,,
.. يعني مافيه اطفال محتاجين إلا في النيبال البوذيه ..؟؟
,, ماالهدف المرجو من هذه النتعه والشطحه يارزان ..؟؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات
راحت للرقصات الجميله ماتبيها تفوتها
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3979 ] نشر منذ 3 ساعات
بإسمي وأسم الإنسانية والديانات جمعاء
أقف إحتراماً لإنسانيتك سيدتي رزان
Thank you
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6604 ] نشر منذ 3 ساعات
إنما الاعمال بالنيات اذا نيتها بيضاء وقصدها تساعد الأطفال الله لا يحرمها الأجر
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله يمكن نظلمها
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 785 ] نشر منذ 1 ساعة
ربي يوفقك يا رزان ويكتب الاجر لك وان شاء الله تكون حياتك سعيده مع زوجك
والناس اللي تنبح فوق ماعليكي منهم الاجر اجر لو في كلب ربك هو اللي عالم في النيه
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 1 ساعة
لفتة جميلة يا رزونة