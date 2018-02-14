فتاة تلغي حفل زفافها قبل أيام قليلة من موعده بسبب ” الأطفال “

عادل الحربي (صدى):

أجلت فتاة سعودية حفل زفافها قبل أيام قليلة من موعده لتشارك في رحلة إغاثية تطوعية إلى النيبال في لفتة إنسانية أسرت قلوب الآلاف.

وقالت الفتاة رزان تعليقاً على قرارها ، إنها آمنت برسالتها في العمل الإنساني، وأرادت أن تترك أثرا لها، فجاء قرارها الذي حظي بقبول إيجابي من عائلتها، وبالخصوص زوجها الذي شجعها على الرحلة.

وأضافت أنها أرادت أن تنقل فرحتها من محيط أسرتها ومدينتها إلى عالم أوسع، وتشارك أطفال النيبال فرحتها، وأن تكون عروسا وسطهم بدلًا من قاعة الفرح والزفة.

ووصفت الفتاة رزان رحلتها بالممتعة والشيقة، حيث قامت بصحبة فريقها باختيار مخيم في كل مرة وإحياء احتفال فيه مع أطفال مؤسسة الفراشة، حيث قدموا المساعدة على شكل هدايا للأطفال، بالإضافة لمسابقات وأنشطة ترفيهية منوعة مع الأغاني والرقصات الجميلة والرسم على الوجوه.