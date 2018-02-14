” النمر ” يحذر من أمر هام عند ركوب الدراجات النارية والهوائية
نصح الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الشباب بعدم ركوب الدراجات الهوائية والنارية، إلا وهم يرتدون خوذة الرأي.
وقال ” النمر ” ، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إن هذه الخوذة تحمي من ارتجاج الدماغ والنزيف داخل الجمجمه، أثناء الحوادث المفاجئة بنسبة 50% ولا تتساهل في ذلك ولو كانت السرعة أقل من 30كلم بالساعة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42790 ] نشر منذ 3 ساعات
بارك الله فيك يادكتور ,, مشكور مشكور ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات
اوك
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3979 ] نشر منذ 3 ساعات
عزيزي المحترم ابو محمد 😎
بغيت شور اخوك عذآب الرحيل
صدقني لو تشوف بعيناك
كيف حوادث ممن يركبون الدراجات الهوائية والنارية
وهم لا بسين بعد الخوذة ؟؟؟
يا كسر في العمود الفقري يا الضهر يا غيبوبة من سنين اذهب المستشفيات وشوف مآسي تبكيك دم
يعني تحمي راسك وباقي الجسد لو طبيت في شاب متهور من اصحاب المخدرات
شاتك البعيد انت ودراجتك بعيد وين يلا قونك اوت
المشي الرياضي فقط
تحياتي لك