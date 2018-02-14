” النمر ” يحذر من أمر هام عند ركوب الدراجات النارية والهوائية

نورة الشهري(صدى):

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الشباب بعدم ركوب الدراجات الهوائية والنارية، إلا وهم يرتدون خوذة الرأي.

وقال ” النمر ” ، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إن هذه الخوذة تحمي من ارتجاج الدماغ والنزيف داخل الجمجمه، أثناء الحوادث المفاجئة بنسبة 50% ولا تتساهل في ذلك ولو كانت السرعة أقل من 30كلم بالساعة .