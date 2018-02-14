وضع حلول جذرية لمشاكل لاعبي الألعاب المختلفة

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية تركي آل الشيخ، بوضع حلول جذرية وسريعة لمشاكل لاعبي الألعاب المختلفة، أبرزها إقرار نظام الاحتراف في تلك الألعاب برواتب مجزية وعقود سنوية بدعم مباشر من اللجنة الأولمبية لكل لعبة حسب إمكانياتها.

وذلك عن طريق إيجاد رعاة للأندية صاحبة الإنجازات في كل لعبة، وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعد اللاعبين على التفرغ، والعمل على بناء نجوم يشاركون في المحافل الدولية.

وجاء ذلك إثر حل أزمة لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد ونادي النور مجتبى آل سالم، والذي أوقفه الاتحاد لمدة 3 أشهر لتخلفه عن المشاركة مع منتخب كرة اليد في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وذلك لظروف عمله الخاص الذي يضطر شغله لأن اللعبة لا تؤمن له ولزملائه اللاعبين المبالغ الكافية التي تغنيهم عن العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حد قوله.