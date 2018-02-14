مخيتاريان: اللعب بجانب أوباميانغ أشبه بالحلم

نواف السالم(صدى):

أعرب لاعب الأرسنال هنريك مخيتاريان، عن سعادته الكبيرة، بتواجده بجانب بيير إيمريك أوباميانغ المنضم حديثًا للأرسنال.

وقال مخيتاريان إنه يعتقد أن جماهير الأرسنال سعيدة أيضًا بتواجد أوباميانغ بقميص الفريق، مضيفًا أنه يحب اللعب معه.

وتابع: ” كنت أعتقد أنه أشبه بالحلم أن نلعب معاً في فريق آخر غير دورتموند لكني أشعر بسعادة كبيرة جداً من أجل ذلك. أعرفه جيداً وهو من أقرب أصدقائي ومن أفضل زملائي الذين لعبت بجوارهم طوال مشواري”.

يجدر الإشارة إلى أن أوباميانغ ومخيتاريان لعبا معاً في بروسيا دورتموند لمدة 3 سنوات بدءاً من 2013 وتألقاً معاً في موسم 2015-2016.