بالصور.. إغلاق 9 محلات مخالفة للاشتراطات بالحدود الشمالية

نايف السالم(صدى):

أغلقت أمانة الحدود الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، 9 محلات مخالفة للاشترطات المهنية في إحدى حملاتها الخاصة بمابدرة معالجة التشوه البصري.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أمانة الحدود الشمالية تغلق 9 محلات مخالفة للاشترطات المهنية صباح هذا اليوم الأربعاء ،وتواصل حملاتها ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري والهدف منه تحسين المشهد الحضري وتزيل عدد من الاعلانات العشوائية المخالفة وتنذر أصحاب المحال التجارية بعدم عرض البضاعة خارج حدود المحال “.