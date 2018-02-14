جراحة ناجحة لإنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة بالبطن

أبها(صدى):

تمكن فريق الجراحة بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من انقاذ حياة شاب عشريني تعرض لإصابة بليغة في البطن، حيث تم فور وصول المصاب للمستشفى عمل الإسعافات الأولية له بوضع أنبوبة صدر لتفريغ التجمع الدموي بالصدر ثم نقل لغرفة العمليات وتم عمل إستكشاف للبطن وإصلاح قطع بالحجاب الحاجز والسيطرة على نزيف بالطحال واستئصال جزء من بالقولون المستعرض بالناحية اليسرى، إضافة إلى إصلاح تهتك بالمعدة وتنظيف جرح بالعضد الأيسر, وتم تنويم المريض بالمستشفى لمدة 14 يوم حتى تماثل للشفاء التام بفضل الله.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث وتبلغ سعته السريرية 365 سرير وتتوفر به كافة التخصصات الطبية، وقد بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بالمستشفى خلال العام الماضي ” 6628 ” عملية جراحية، فيما بلغ عدد المنومين خلال نفس العام 17162 وبلغ عدد المراجعين 215322 مراجع منهم 133659 مراجع بقسم الطوارئ و 81663 مراجع بالعيادات الخارجية.