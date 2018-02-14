10 فوائد للحب لصحتك قبل قلبك

متابعات(صدى):

أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الحب لا يعد شعورا عابرا أو مشاعر فياضة تؤثر على حياتنا للحظات، إلا أن الحب يمتد لما هو أكثر من ذلك، فهو علاج يشفيك ويحميك أيضا من العديد من الأمراض.

و يعتقد الكثيرون أن الحب هو شعور بالسعادة فقط، وأنه يقتصر علي المشاعر فقط، ولذلك يقدم الأطباء في عيد الفلانتين فوائد الحب على صحة الجسم وهى :

1ـ أثبتت بعض الدراسات أن الذين يقعون في الحب أقل عرضة لزيارة الأطباء.

2ـ الحب يحارب القلق والتوتر والاكتئاب ويفرز هرمون السعادة .

3ـ يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وحماية الجسم من الجلطات.

4ـ الحب مسكن طبيعي للألم والالتهابات، فمشاعر الحب تساعد على تقليل الشعور بالألم

5ـ يحارب الإجهاد ويزيد من الشعور بالاسترخاء وهدوء الأعصاب.

6ـ أثبتت بعض الدراسات أن الحب يطيل العمر ويؤخر عملية الشيخوخة .

7ـ يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويحميه من الالتهابات والقولون العصبي والتقرحات.

8ـ يعزز صحة الجهاز العصبي ويزيد من التركيز والانتباه.

9ـ يعمل على نضارة وجمال البشرة وحمايتها من البقع وحبوب الشباب.

10ـ يعزز صحة القلب ويحميه من الجلطات والأزمات القلبية .