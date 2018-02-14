مقتل طبيبة و إصابة 5 آخرين في حادث مروري بحفر الباطن

أبها(صدى):

وقع حادث مروري، أمس الثلاثاء، بمنطقة حفر الباطن، حيث تعرض فريق طبي مختص بخدمات الكلى تابع لصحة الشرقية، خلال زيارتهم لمرضى بحفر الباطن لحادثة مرورية، الأمر الذي أدى إلى وفاة طبيبة استشارية، وإصابة 5 أشخاص آخرين بكسور وكدمات مختلفة.

حيث كشف أسعد سعود، المتحدث الرسمي باسم صحة الشرقية ، أن الحادث أسفر عن وفاة طبيبة استشارية تدعى سمية الغريب ، مع إصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة، والذي تم نقلهم في البداية إلى مستشفى السعيرة، ثم تم نقل 3 منهم بعد ذلك إلى مجمع الدمام الطبي، موضحًا أن حالتهم مستقرة الآن.

كما لفت المتحدث، إلى أنه قد تم نقل الحالتان الأخريان إلى مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في حالة حرجة.

يشار إلى أن الفريق الطبي كان في مهمة عمل للقيام بعمليات غسيل ومتابعة حالات مرضية لمرضى الكلى في حفر الباطن، وذلك قبيل تعرضهم للحادث المروري.