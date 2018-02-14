بالفيديو.. سيدة تحتفل بطلاقها بطريقتها الخاصة
أحتفلت ” بريانا باركسديل ” 34 عاما من ولاية تكساس الأمريكية بطلاقها على طريقتها الخاصة.
حيث أشعلت المرأة النيران في فستان زفافها كما وضعت مقتنيات زواجها السابق بجراج المنزل وباعتها للمارة، وذلك لأن سبب الطلاق كان خيانة زوجها لها.
بررت ” بريانا ” فعلتها بأنها أرادت تعويض بعض الدولارات التي أنفقتها على الطلاق والتي تدعى أنها وصلت إلى 50 ألف دولار.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3979 ] نشر منذ 5 ساعات
صارت حركة قديمة
تبين تغطين العجز اللي بداخل نفسك
خلاص تطلقتي كلاُ يغني الله من فضله عن الآخر
دون دعاية وحركات مراهقة متأخرة
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42790 ] نشر منذ 5 ساعات
حارة كل من ايده اله ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2470 ] نشر منذ 4 ساعات
معه حق
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7263 ] نشر منذ 3 ساعات
محتفله على نيران الفستان☺😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات
خلوها تتصل على الدفاع المدني يطفيها
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات
شكلها بايعه بقوه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 3 ساعات
بس فكرتها جديده 😉😉وببلاش ماهو عندنا تحط كيكه وحفله فوق الخساره خساير ☺️☺️
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات
هذه بايعه الذكرى كلها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24721 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16125 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلوها تعبر عن فرحتها 😆
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 2 ساعتين
مدري فرحانه ولا من حرقه داخليه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16125 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلها ههههههه
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6604 ] نشر منذ 1 ساعة
عبري وافرحي ترا الحياة نعيشها مرة وخلاص