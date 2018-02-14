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بالفيديو.. سيدة تحتفل بطلاقها بطريقتها الخاصة

بالفيديو.. سيدة تحتفل بطلاقها بطريقتها الخاصة
واشنطن(صدى):

أحتفلت ” بريانا باركسديل ” 34 عاما من ولاية تكساس الأمريكية بطلاقها على طريقتها الخاصة.

حيث أشعلت المرأة النيران في فستان زفافها كما وضعت مقتنيات زواجها السابق بجراج المنزل وباعتها للمارة، وذلك لأن سبب الطلاق كان خيانة زوجها لها.

بررت ” بريانا ” فعلتها بأنها أرادت تعويض بعض الدولارات التي أنفقتها على الطلاق والتي تدعى أنها وصلت إلى 50 ألف دولار.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 3979 ] نشر منذ 5 ساعات

صارت حركة قديمة
تبين تغطين العجز اللي بداخل نفسك
خلاص تطلقتي كلاُ يغني الله من فضله عن الآخر
دون دعاية وحركات مراهقة متأخرة
ههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 42790 ] نشر منذ 5 ساعات

حارة كل من ايده اله ,,

[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات

خلوها تتصل على الدفاع المدني يطفيها

[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات

شكلها بايعه بقوه

[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 3 ساعات

بس فكرتها جديده 😉😉وببلاش ماهو عندنا تحط كيكه وحفله فوق الخساره خساير ☺️☺️

[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههه

[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات

هذه بايعه الذكرى كلها

[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههه

[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 2 ساعتين

مدري فرحانه ولا من حرقه داخليه

[ عدد التعليقات: 6604 ] نشر منذ 1 ساعة

عبري وافرحي ترا الحياة نعيشها مرة وخلاص

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