بالفيديو.. سيدة تحتفل بطلاقها بطريقتها الخاصة

واشنطن(صدى):

أحتفلت ” بريانا باركسديل ” 34 عاما من ولاية تكساس الأمريكية بطلاقها على طريقتها الخاصة.

حيث أشعلت المرأة النيران في فستان زفافها كما وضعت مقتنيات زواجها السابق بجراج المنزل وباعتها للمارة، وذلك لأن سبب الطلاق كان خيانة زوجها لها.

بررت ” بريانا ” فعلتها بأنها أرادت تعويض بعض الدولارات التي أنفقتها على الطلاق والتي تدعى أنها وصلت إلى 50 ألف دولار.