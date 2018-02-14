قطر ترحب بإسرائيل على أراضيها وتسرق شعار المملكة

طلال الضوي(صدى):

كشف إعلان دعائي لقطر عن تزييفها للحقائق وسرقتها المستمرة التي لم تقتصر على الأكاذيب السياسية فقط، حيث استغلت الدوحة شعار حج عام 1438هـ ” السعودية ترحب بالعالم ” في حملتها الدعائية للسياحة ونسبته إليها.

حيث حملت صورة الإعلان الدعائي للحملة السياحية لقطر هذا الشعار مستبدله ” السعودية ” بـ” قطر “، ليخرج الشعار على الجمهور بعنوان ” قطر ترحب بالعالم “، لافته إلى أن الوصول إليها دون تأشيرة من 80 جنسية.

ولم تقتصر تجاوزاتها على السرقة فقط بل وضعت علم إسرائيل ضمن الدول المرحب بها في الدوحة، مقدمة العديد من التنازلات لدول العالم في محاولة منها لمعالجة أزمتها الاقتصادية جراء المقاطعة العربية لها.