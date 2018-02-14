بالصور.. ضبط 1041 مخالفة ضمن ” وطن بلا مخالف ” بالمدينة

نايف السالم(صدى):

ضبطت أمانة المدينة المنورة، 1041 مخالفة ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” ، منها ضبط شقق سكنية تم استغلالها من عمالة وافدة في إعداد وتجهيز الأطعمة وبيعها للمحال والمطاعم.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أمانة منطقة المدينة المنورة تضبط 1041 مخالفة ضمن حملة وطن بلا مخالف منها ضبط شقق سكنية تم استغلالها من عمالة وافدة في إعداد وتجهيز الأطعمة، وإرسالها إلى عدد من المحال والمطاعم لبيعها، بالإضافة لشقق سكنية أخرى تستخدم في تعبئة وتوزيع البخور والعطورات المقلدة على الأسواق التجارية “.