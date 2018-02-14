” المواصفات ” تسمح للأشخاص باستخدام السيارات الكهربائية وتمنح 3 تراخيص

عادل الحربي(صدى):

منحت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، شهادات مطابقة باستخدام السيارات الكهربائية بشكل فردي لـ3 سيارات استوردت للاستخدامات الشخصية.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة طامس الحمادي، أن السيارات الثلاث التي حصلت على شهادات مطابقة توافرت فيها جميع شروط اللائحة الفنية المعتمدة موخرًا، لافتًا إلى أن اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية ستدخل حيز التنفيذ في 2 يوليو المقبل بعد أن اعتمدت من مجلس الإدارة.

كما أشار إلى أنه سيتم السماح للتجار بالاستيراد خلال نحو 5 أشهر من الآن، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على نشر متطلبات النماذج للأغراض التجارية.