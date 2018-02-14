أبل تؤجل إصدار بعض التحديثات قلقا من الثغرات البرمجية

واشنطن(صدى):

أصدرت شركة ” أبل ” قرار بتأجيل إصدار تحديثاتها البرمجية بسبب خوفها من تسبب الدورة السريعة لطرح المنتجات في خلق ثغرات بهذه البرامج.

حيث جاء هذا قرار تأجيل إصدار بعض التحديثات بعد تراجع مبيعات ” أيفون ” خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، رغم استمرار الشركة في تسجيل إيرادات قياسية.

ومازالت أبل متمسكة بتحديث البرامج في موعدها السنوي، لكن هذا الخريف لن يشهد إطلاق عدد من الخصائص الجديدة المرتقبة، ومن بينها إعادة تصميم الشاشة الرئيسية لجوال أيفون وتعديل تطبيق الصور.

وسيحصل المطورون على مزيد من الوقت للعمل على إنجاز هذه الميزات الجديدة والتأكد من إتباع التعليمات البرمجية بدقة متناهية، بدلًا من التسرع في الإفراج عن التحديثات السنوية بما قد يتسبب في عيوب فنية.