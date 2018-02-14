المحكمة التجارية بالرياض تطالب إدارة ” السعودية للصادرات ” السابق بالرد على الدعوى

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، لمساهمي الشركة، أنه وردها إفادة من مكتب محامي الشركة يفيد بحضور الجلسة يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م، لدى الدائرة الواحد والعشرون، بالمحكمة التجارية بالرياض، بأنه الدائرة القضائية رفضت الرد المقدم، من وكيل المدعي عليهم ” مجلس الإدارة السابق ” .

وطلبت الدائرة منهم الرد على موضوع الدعوى، بموضوعية، واعطيت مهلة للجلسة القادمة يوم الثلاثاء الموافق 13 مارس ، 2018، هذا وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية تحدث بهذا الخصوص.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم رفع دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية.