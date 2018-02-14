الجوازات توضح حقيقة إيقاف إصدار هوية مقيم للمؤسسات لليمنيين

علي القحطاني (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن حقيقة إيقاف إصدار هوية مقيم للمؤسسات لليمنيين، مؤكدة أنه يمكن إصدارها في حال وجود عقد بخدمة أجير أو خدمة مساند وتم رفع رسوم الاستقدام.

وتسائل وافد يمني عبر موقع ” تويتر ” : ” هل صحيح تم إيقاف إصدار هوية مقيم للمؤسسات لليمنين الذي تم تحويلها ولكن عند إصدار هوية مقيم يقل لا يمكن إصدار هوية مقيم يحملون هوية زائر “.

وردَّت الجوازات، قائلة في تغريدة أخرى: ” مرحبا، في حال وجود عقد بخدمة أجير أو خدمة مساند و وتم دفع رسوم الاستقدام يمكنك ذلك”.